شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 22 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الخميس، إلى 4660 جنيها للبيع، و4640 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 24بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الخميس، 5325.75 جنيه للبيع، و5302.75 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 22سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الخميس، 4882 جنيها للبيع، و4861 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الخميس، إلى: 3994.25 جنيه للبيع، و3977.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 14سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الخميس، 3106.75 جنيه للبيع، و3093.25 جنيه للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2662.75 جنيه للبيع، و2651.5 جنيه للشراء.
أسعار الذهب في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 37280 جنيها للبيع، و37120 جنيها للشراء.
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