الاقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع

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أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع

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الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 22 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الخميس، إلى 4660 جنيها للبيع، و4640 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الخميس، 5325.75 جنيه للبيع، و5302.75 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الخميس، 4882 جنيها للبيع، و4861 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الخميس، إلى: 3994.25 جنيه للبيع، و3977.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الخميس، 3106.75 جنيه للبيع، و3093.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2662.75 جنيه للبيع، و2651.5 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 37280 جنيها للبيع، و37120 جنيها للشراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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