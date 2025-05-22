شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم.. جرام عيار 21 يواصل الارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 21

أسعار الذهب في مصر

أخبار متعلقة ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية أسعار الذهب تواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الخميس 22 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الخميس، إلى 4660 جنيها للبيع، و4640 جنيها للشراء.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الخميس، 5325.75 جنيه للبيع، و5302.75 جنيه للشراء.سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الخميس، 4882 جنيها للبيع، و4861 جنيها للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الخميس، إلى: 3994.25 جنيه للبيع، و3977.25 جنيه للشراء.سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الخميس، 3106.75 جنيه للبيع، و3093.25 جنيه للشراء.ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الخميس، إلى: 2662.75 جنيه للبيع، و2651.5 جنيه للشراء.سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 37280 جنيها للبيع، و37120 جنيها للشراء.