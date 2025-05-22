الاقتصاد

عمومية «سبكيم» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «سبكيم» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ25 ( الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2.الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2025م.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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