شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سبكيم» توافق على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الـ25 ( الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2.الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2.الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2025م.