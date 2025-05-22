شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لين الخير» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على تعيين شركة بي كي إف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (330,000) ريال.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,695,929) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (8,889,843) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,504) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,875,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (12,664,548) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,647,973) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (14,484,110) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (488,350) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,462,395) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (27,946,301) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (486.467) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرسان الأولى للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تنفيذ مشاريع مقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5,471,470) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2428) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (713,670) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (4,755,372) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (مدفوعات من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4.129.407) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (6.076.255) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1.497.582) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

13. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

14. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

15. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

16. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

17. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

18. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

19. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

20. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لين الخير للتجارة، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.5. الموافقة على تعيين شركة بي كي إف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (330,000) ريال.6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م.7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.8. الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,695,929) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (8,889,843) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,504) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,875,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (12,664,548) ريال, وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,647,973) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (14,484,110) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (488,350) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,462,395) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (27,946,301) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (486.467) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال، وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرسان الأولى للمقاولات والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تنفيذ مشاريع مقاولات) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5,471,470) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2428) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (713,670) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (4,755,372) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (مدفوعات من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4.129.407) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (6.076.255) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1.497.582) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.13. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.14. الموافقة على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.15. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.16. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.17. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.18. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.19. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.20. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة.