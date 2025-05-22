شكرا لقرائتكم خبر عن «الموسى الصحية»: توزيع أرباح نقدية عن الربع الأول من عام 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-27 الموافق 2025-05-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-07 الموافق 2025-06-03. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الموسى الصحية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام المالي 2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ 11.075 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-27 الموافق 2025-05-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-07 الموافق 2025-06-03.