الاقتصاد

مجلس إدارة «مسك» يوصي بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «مسك» يوصي بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، أمس، إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 20 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.
ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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