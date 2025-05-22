شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «مسك» يوصي بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"، أمس، إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 20 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.
ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 20 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقًا.
ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا.