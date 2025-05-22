شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الاتحاد للتأمين» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 3-6-2025م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وللربع الثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابهم بمجموع (1,055,000) ريال.

- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه).

- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 3-6-2025م.7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.8. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وللربع الثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابهم بمجموع (1,055,000) ريال.- شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه).- شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون.