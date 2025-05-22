شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «المجموعة السعودية» على أساس سعر 14.84 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية)، أمس، على تخفيض رأس مال المجموعة.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 14.84 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسيعلق تداول سهم المجموعة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 1446/11/24هـ الموافق 2025/05/22م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم المجموعة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي نهاية تداول يوم الأحد 1446/11/27هـ الموافق 2025/05/25م

وكان مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قد أعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.

وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج اجتماع الجمعية:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتهما.

- تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.

- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

- صُرفت مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2.43 مليون ريال عن السنة المالية 2024.

- تمت الموافقة على إعادة تعيين مكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية للفترات التالية: الأرباع الثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية 2025، وجميع أرباع السنة المالية 2026، والربع الأول من السنة المالية 2027، بأتعاب: 947,647 ريال.

- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية أو ربع سنوية) للسنة المالية 2025.

- وافقت الجمعية على تخفيض رأس المال: فيما يبلغ رأس المال قبل التخفيض: 7,548,000,000 ريال (754,800,000 سهم)، بينما يبلغ بعد التخفيض: 6,793,200,000 ريال (679,320,000 سهم).

وبلغت نسبة التخفيض: 10% (إلغاء 1 سهم لكل 10 أسهم)، فيما حددت سبب التخفيض بزيادة رأس المال عن حاجة الشركة.

ووافقت على تعويض المساهمين: بتوزيع 754,800,000 ريال بواقع 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وأوضحت أن تاريخ نفاذ القرار: على المساهمين المسجلين في نهاية اليوم الثاني للتداول بعد انعقاد الجمعية.

- تمت الموافقة على تعديل المادة (7) الخاصة برأس المال والمادة (8) الخاصة بكتابة الأسهم.

- ووافقت الجمعية على شراء أسهم الخزينة، مشيرة إلى أن الغرض الأول: الاستفادة من انخفاض سعر السهم تحت قيمته العادلة، فيما يبلغ الحد الأقصى للشراء: 100,000 سهم، والمدة القصوى للاحتفاظ: 5 سنوات.

وأفادت بأن الغرض الثاني: تخصيص أسهم لبرنامج حوافز الموظفين، إذ يبلغ الحد الأقصى للشراء: 1,000,000 سهم، بينما تبلغ المدة القصوى للاحتفاظ: 5 سنوات.

- وافقت الجمعية على برنامج حوافز الموظفين باستخدام الأسهم، مع تفويض مجلس الإدارة لإجراء التعديلات المستقبلية.