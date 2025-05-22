الاقتصاد

مجلس إدارة «بوبا العربية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «بوبا العربية» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تاريخ 23/04/2025، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 600 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 4 ريالات.
وتستحق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ انعقاد الجمعية في تاريخ لاحق بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية حيث تعتزم الشركة الدعوة للجمعية بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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