شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «تشب» يوصي بزيادة رأس المال إلى 400 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة مجلس إدارة تشب العربية للتامين التعاوني، أمس، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم للمساهمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الزيادة ستكون برسملة 52 مليون ريال من الأرباح المبقاة و48 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، ومنح 1 سهم لكل 3 سهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق.
وأضافت أن رأس المال قبل الزيادة 300 مليون ريال، وبعد الزيادة 400 مليون ريال، بزيادة نسبتها 33.33%، فيما يصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم.
وأوضحت أن أسباب الزيادة: دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الزيادة ستكون برسملة 52 مليون ريال من الأرباح المبقاة و48 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، ومنح 1 سهم لكل 3 سهم يملكها المساهم وقت الاستحقاق.
وأضافت أن رأس المال قبل الزيادة 300 مليون ريال، وبعد الزيادة 400 مليون ريال، بزيادة نسبتها 33.33%، فيما يصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 40 مليون سهم.
وأوضحت أن أسباب الزيادة: دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.