الاقتصاد

«رتال» توقع اتفاقية لتطوير 995 وحدة سكنية في الخبر بـ1.4 مليار ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«رتال» توقع اتفاقية لتطوير 995 وحدة سكنية في الخبر بـ1.4 مليار ريال

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، اليوم، اتفاقية تطوير فرعي مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير 995 وحدة سكنية بحي العزيزية في مدينة الخبر.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي القيمة التقديرية للعقد 1.418 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 42 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷروع أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺗﻧﻔﯾذ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺳﻧوات 2025م – 2026م - 2027م – 2028م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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