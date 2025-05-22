شكرا لقرائتكم خبر عن «رتال» توقع اتفاقية لتطوير 995 وحدة سكنية في الخبر بـ1.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة رتال للتطوير العمراني، اليوم، اتفاقية تطوير فرعي مع الشركة الوطنية للإسكان لتطوير 995 وحدة سكنية بحي العزيزية في مدينة الخبر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي القيمة التقديرية للعقد 1.418 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 42 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷروع أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺗﻧﻔﯾذ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺳﻧوات 2025م – 2026م - 2027م – 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي القيمة التقديرية للعقد 1.418 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 42 شهرا من تاريخ سريان العقد.
وتوقعت أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺷروع أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻣدة ﺗﻧﻔﯾذ ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺳﻧوات 2025م – 2026م - 2027م – 2028م.