شكرا لقرائتكم خبر عن «قو للاتصالات»: تغيير اسم شركة تابعة إلى «الحلول المنطلقة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "قو للاتصالات" تسلمها خطاب عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على تغيير اسم شركتها التابعة من حلول الانطلاق للتمويل ليصبح شركة الحلول المنطلقة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يأتي هذا التغيير تماشياً مع متطلبات التنظيمات واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، ومواءمةً للاسم التجاري مع متطلبات الترخيص والمعايير التنظيمية المعتمدة، دون أن يترتب على ذلك أي أثر جوهري على التزامات الشركة أو عملياتها أو تعاملاتها مع الجهات الرسمية أو الأطراف ذات العلاقة.
وأفادت الشركة بأن شركتها التابعة تواصل استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة مع الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 12 مارس الماضي، حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة تابعة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر في المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية يأتي هذا التغيير تماشياً مع متطلبات التنظيمات واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة، ومواءمةً للاسم التجاري مع متطلبات الترخيص والمعايير التنظيمية المعتمدة، دون أن يترتب على ذلك أي أثر جوهري على التزامات الشركة أو عملياتها أو تعاملاتها مع الجهات الرسمية أو الأطراف ذات العلاقة.
وأفادت الشركة بأن شركتها التابعة تواصل استكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة مع الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة التجارة.
وكانت الشركة قد أعلنت في 12 مارس الماضي، حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لتأسيس شركة تابعة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغر في المملكة العربية السعودية.