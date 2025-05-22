الاقتصاد

مجلس إدارة «أسمنت المدينة» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «أسمنت المدينة» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة، اليوم، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن سبب التوصية بعدم التوزيع: بهدف المحافظة على متانة المركز المالي للشركة ولحين الانتهاء من صفقة الاستحواذ.
ونوهت بعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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