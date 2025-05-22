شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أسمنت المدينة» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت بعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية. الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المدينة، اليوم، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب التوصية بعدم التوزيع: بهدف المحافظة على متانة المركز المالي للشركة ولحين الانتهاء من صفقة الاستحواذ.ونوهت بعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة بعد أخذ الموافقة من الجهات الرسمية.