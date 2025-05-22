شكرا لقرائتكم خبر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وقعت المدينة مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس الأربعاء في مقر الجامعة بمحافظة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي للمدينة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، ورئيس الجامعة البروفيسور إدوارد بيرن.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والذكاء الاصطناعي، والابتكار المفتوح، والتصميم الإبداعي، إلى جانب دعم تسريع تبني التقنيات المستدامة وتطوير نماذج أولية وحلول تطبيقية تُعالج التحديات المحلية.

كما تشمل المذكرة إطلاق برامج تعليمية وتدريبية مشتركة تستهدف الكفاءات الوطنية، وتطوير مسارات أكاديمية متخصصة، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال من خلال تطوير مسرعات الأعمال وحاضنات التقنية، بما يسهم في تمكين الابتكار وتحفيز منظومة الطاقة المستدامة.

وتنص المذكرة كذلك على التعاون في التقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم الفعاليات العلمية والمعارض المتخصصة، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية، ضمن إطار تكاملي يعزز من تطوير المحتوى المحلي، ويدعم الجهود الوطنية في مجالات الطاقة والابتكار.

وتجسّد هذه الاتفاقية حرص المدينة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجامعات الوطنية والعالمية، وتعزيز مساهمتها في تطوير قطاع الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية والابتكار في المملكة.