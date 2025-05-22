شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 31811 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 39675 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 14246 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 9343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12708 نقطة.