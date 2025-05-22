شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار و يتوجه للإمارات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث من المقرر أن يزور الوزير العاصمة أبوظبي وإمارة دبي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا استعراض تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلتقي الخطيب السيد باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.

كما سيشارك الوزير بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، وسيشارك «الخطيب» أيضا بغداء عمل مع السيد محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والشحن والصيانة والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية.

كما سيلتقي «الخطيب» عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة " مدن" العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر.