شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ386.50 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر39.125 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



أسعار الذهب فى البحرين



عيار 24 سجل 386.50 ريال

عيار 22 سجل 354.25 ريال

عيار 21 سجل 338.25 ريال

عيار 18 سجل 290.00 ريال

عيار 14 سجل 225.50 ريال

عيار 12 سجل 193.25 ريال

الاونصة 12022.00 ريال

الجنيه الذهب 2705.50 ريال

الأونصة بالدولار 3302.73 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.