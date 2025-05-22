شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات سعر عيار 21 في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية عن آخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المحلي خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025، بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال تداولات أمس، بالتزامن مع صعود المعدن النفيس عالميًا، حيث سجل سعر الأونصة نحو 3309 دولارات.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه



الذهب عالميًا: سجلت أسعار الذهب العالمية أعلى مستوياتها في أسبوع، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، في ظل حالة من عدم اليقين بشأن السياسات المالية المستقبلية في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التراجع في أداء الدولار بعد قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد الخلافات داخل الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، والذي يثير مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

هذه العوامل دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر على المدى المتوسط، مع مراقبة دقيقة لأي مستجدات على الساحة الاقتصادية الأمريكية.