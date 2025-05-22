شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لحجز شقة بمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تفاصيل الأوراق المطلوبه لتقديمها لمشروع سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل وهى:

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح.

- إيصال سداد مقدم الحجز ومصاريف التسجيل والمصاريف الإدارية إضافة للمستندات التالية (بصيغة PDF بحد اقصى (2MB) لتحميلها على الموقع بملف واحد.

- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوى أو الشهرى للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة إذا كانت تعمل على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال تقديم الأتى:

1- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهري. المجاري

2- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

- بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص تقديم الأتى:

1- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهريوموضحا بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

2- مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 7 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية تقديم الاتى:

1- مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة وهو مستند يصدر من مصلحة الضرائب المصرية ويثبت أن صاحب الطلب قد قام بتسجيل نفسه فى النظام الضريبى للمهنة التى يزاولها.

2- شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل السنوى أو الشهرى موضحًا بها مهنة المتقدم.

3- صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

4- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرًا.

- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديم الاتى:

1- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات (إن وجد).

2- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

3- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهى كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومى مميكن - قيد عائلى مميكن لصاحب الطلب (ما عدا الأعزب، المطلقة، الأرملة).

4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى ( كهرباء أو غاز أو مياه).