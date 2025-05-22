شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 فى قطر عيار 24 بـ386.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية . وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 386.50 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 386.50 ريال

عيار 22 سجل 354.25 ريال

عيار 21 سجل 338.25 ريال

عيار 18 سجل 290.00 ريال

عيار 14 سجل 225.50 ريال

عيار 12 سجل 193.25 ريال

الاونصة 12022.00 ريال

الجنيه الذهب 2705.50 ريال

الأونصة بالدولار 3302.73 دولار



وارتفعت أسعار الذهب امس الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروع قانون ضريبي شامل.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.