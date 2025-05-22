شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات تستهدف تغطية 50% من مستخدمى الإنترنت الثابت بكابلات الألياف الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 50% من مستخدمي الإنترنت الثابت في مصر، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وزيادة سرعة الاتصال بالإنترنت.

وتعد كابلات الألياف الضوئية من أبرز الوسائل الحديثة لنقل البيانات بسرعات عالية وبمعدلات استقرار أفضل من التقنيات التقليدية، وتسعى الوزارة من خلال هذا التوسع إلى دعم التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء.

ومن المتوقع أن تركز المبادرات الجاري تنفيذها على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وكذلك المدن الجديدة والمناطق التكنولوجية، وذلك بهدف تسريع معدلات التغطية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة في البنية الرقمية.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود الوزارة السابقة في تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك مشروع تطوير القرى ضمن "حياة كريمة" والتعاون مع مزودي الخدمة لرفع كفاءة الشبكة.

ومن المتوقع أن يسهم الاعتماد على الألياف الضوئية في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات جودة الإنترنت عالميًا، إلى جانب دعم خطط الحكومة في مجالات التعليم الرقمي، والصحة عن بعد، والخدمات الحكومية الإلكترونية.