شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من الارتفاع.. أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تفقد مكاسبها والان نبدء بالتفاصيل

تقلبات أسعار النفط

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية في تعاملات الأربعاء بعد يومين من الارتفاع، إذ تقيّم الأسواق حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في نصف الكرة الأرضية الشمالي.وتراجع سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا بنسبة 1%، ليفقد مكاسبه الأسبوعية، لكنها ما زالت أعلى بنسبة 10% من مستواه في بداية الشهر الحالي.وتعرضت الأسعار إلى ضغوط نتيجة تقلبات أسعار النفط، إضافة إلى استئناف محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تشغيل ثالث خزاناتها بعد إغلاقها بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل نحو 3 سنوات.ولا تزال المخاوف بشأن الإمدادات قائمة، لا سيّما مع تراجع شحنات الغاز من النرويج، أكبر مورد للغاز في أوروبا، بسبب الانقطاعات، وانخفاضها بشكل أكبر هذا الأسبوع وسط أعمال الصيانة الموسمية لمنشآت شبكة إمدادات الغاز.