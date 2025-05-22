الاقتصاد

بعد يومين من الارتفاع.. أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تفقد مكاسبها

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واس - أمستردام 0 تبليغ

بعد يومين من الارتفاع.. أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تفقد مكاسبها

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية في تعاملات الأربعاء بعد يومين من الارتفاع، إذ تقيّم الأسواق حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات، مع ارتفاع درجة حرارة الطقس في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
وتراجع سعر العقود الآجلة القياسية للغاز في أوروبا بنسبة 1%، ليفقد مكاسبه الأسبوعية، لكنها ما زالت أعلى بنسبة 10% من مستواه في بداية الشهر الحالي.

تقلبات أسعار النفط

وتعرضت الأسعار إلى ضغوط نتيجة تقلبات أسعار النفط، إضافة إلى استئناف محطة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة تشغيل ثالث خزاناتها بعد إغلاقها بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل نحو 3 سنوات.
أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تتراجع وتفقد مكاسبها - Bloomberg

ولا تزال المخاوف بشأن الإمدادات قائمة، لا سيّما مع تراجع شحنات الغاز من النرويج، أكبر مورد للغاز في أوروبا، بسبب الانقطاعات، وانخفاضها بشكل أكبر هذا الأسبوع وسط أعمال الصيانة الموسمية لمنشآت شبكة إمدادات الغاز.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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