شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب فى مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025.. والأونصة تسجل مستويات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب أخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 مايو 2025، وذلك بعد موجة من الارتفاع سجلتها الأسعار في جزء من تداولات جلسة أمس، مدعومة بصعود أسعار المعدن عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة نحو 3309 دولارات.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه



قفزت أسعار الذهب في الأسواق العالمية لتسجل أعلى مستوياتها خلال أسبوع، مستفيدة من تراجع أداء الدولار الأمريكي، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل السياسات المالية في الولايات المتحدة.

وجاء هذا التراجع في قيمة الدولار مدفوعًا باستمرار آثار خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز"، بالإضافة إلى تصاعد الجدل داخل الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، والذي أثار مخاوف المستثمرين بشأن تداعياته المحتملة على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

وتدفع هذه العوامل المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر، بينما تبقى النظرة المستقبلية للمعدن الأصفر إيجابية على المدى المتوسط، مع ترقب الأسواق لأي تطورات جديدة تتعلق بالسياسة المالية الأمريكية أو تحركات الدولار.