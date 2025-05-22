شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز أفضل الممارسات المتحفية والفائزين بها هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت جوائز أفضل الممارسات المتحفية لعام 2025، بالتعاون بين قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار واللجنة الوطنية المصرية للمتاحف (ICOM)، في إطار دعم التميز والابتكار في العمل المتحفي.

وخلال هذا العام، حصل المتحف القومي للحضارة المصرية درع التميّز في فئة المشاركة المجتمعية والشمول المتحفي عن مشروع “طبلية مصر”، الذي يُعد من أبرز المبادرات لصون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز ارتباط المتحف بالمجتمع المحلي.

‎وحصد المركز الأول في أفضل الممارسات المتحفية كل من المتحف المصري بالتحريرعن فئة العرض المتحفي والتكنولوجيا، ومتحف الفن الإسلامي عن فئة ترميم وصيانة المجموعات، ومتحف الإسكندرية القومي عن فئة الاستدامة والتغير المناخي، ومركز محمود سعيد للمتاحف عن فئة الأنشطة التعليمية.

‎أما المركز الثاني، فقد فاز به كل من متحف شرم الشيخ في مجال الاستدامة والتغير المناخي، ومتحف الأقصر في مجال العرض المتحفي والتكنولوجيا، ومتحف قصر الأمير محمد علي في مجال الترميم، ومتحف كفر الشيخ في مجال الأنشطة التعليمية، والمتحف الآتوني بالمنيا في مجال المشاركة المجتمعية.