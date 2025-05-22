‎وزارة المالية والبنك الدولي يطلقان “برنامج زمالة الكفاءات السعودية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‎أعلنت مجموعة البنك الدولي بدء التسجيل في “برنامج زمالة الكفاءات السعودية” خلال الفترة من 20 مايو إلى 9 يونيو 2025م، الذي أطلقته وزارة المالية بالشراكة مع البنك؛ بهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل لهم بمقر البنك الدولي في واشنطن، أو أحد مكاتبه الإقليمية حول العالم.

ويوفر البرنامج تجربة مهنية فريدة ونوعية تُمكّن الكفاءات، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من الانخراط في مشاريع البنك المتعلقة بصياغة السياسات والإستراتيجيات، وتصميم البرامج التنموية، والإسهام في معالجة أبرز التحديات العالمية مثل الفقر، وذلك بالتعاون مع الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في الدول النامية.

ونجح البرنامج في استقطاب نُخبة من الكفاءات السعودية الشابة خلال الدفعات السابقة، بما يعزز بناء قدراتهم في مجالات فنية محورية لتحقيق التنمية المستدامة، ويُسهم في تعزيز تمثيل المملكة في مجموعة البنك الدولي.

ويُعدّ البرنامج امتدادًا لجهود وزارة المالية، ومكتب المملكة التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، في دعم مشاركة الكفاءات الوطنية في المنظمات الدولية، وتمكينهم من الإسهام بفعالية في العمل التنموي العالمي.

وتنظّم المجموعة اليوم, الموافق 22 مايو 2025م، جلسة افتراضية تعريفية للمهتمين؛ ليتسنى لهم التعرف بتفاصيل البرنامج، وشروط القبول، وخطوات التقديم، إلى جانب لقاء مختصي التوظيف في البنك.

للمهتمين بالتقديم على البرنامج، يمكنكم التسجيل هنا: https://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/MNA-fellows-program/saudi-recruitment-program.

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