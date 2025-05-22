شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025 فى السعودية عيار 21 بـ348.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم استقرارا نسبيا حيث سجل عيار 24 سعر398.25 ريال ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 398.25 ريال

عيار 22 سجل 365.00 ريال

عيار 21 سجل 348.50 ريال

عيار 18 سجل 298.75 ريال

عيار 14 سجل 232.25 ريال

عيار 12 سجل 199.00 ريال

الاونصة 12385.25 ريال

الجنيه الذهب 2787.25 ريال

الأونصة بالدولار 3302.73 دولار

وارتفعت أسعار الذهب امس الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروع قانون ضريبي شامل.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



