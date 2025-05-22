شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: توطين الصناعة يدعم الاقتصاد الوطنى ويضاعف الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن توطين الصناعة وزيادة الصادرات يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الشركة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السعداوي أن الشركة القابضة حققت إيرادات نشاط بلغت 47.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 42% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح نحو 13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 80% عن العام المالي 2022/2023.

وأشار إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 52% لتسجل ما يقرب من 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعة بأداء قوي من شركات مثل مصر للألومنيوم، التي حققت صادرات بقيمة 14.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، ليصل إجمالي صادراتها خلال 18 شهرًا إلى نحو 30 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمصانع، كشف السعداوي عن تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي لشركة مصر للألومنيوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار، للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 310 آلاف طن حتى عام 2045. وفق توجيهات المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام .

كما أشار إلى مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، لتوفير الطاقة النظيفة للمجمع الصناعي.

وفي مجال الصناعات الأخرى، لفت السعداوي إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تصدر 70% من إنتاجها وتغطي احتياجات السوق المحلي، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال بناء فرنين جديدين في منطقة التوسعات بمدينة إدفو.

كما أشار إلى مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بشركة النصر للتعدين، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

وأكد المهندس محمد السعداوي أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتغطية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات لنحو 145 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.