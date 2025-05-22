شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تراجع في ختام تعاملات الأربعاء.وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضًا بمقدار 96.25 نقطة، أي بنسبة 1.62%، ليصل إلى 5843.09 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 269.49 نقطة، أو بنسبة 1.41%، مسجلًا 18873.22 نقطة عند الإغلاق.كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 824.08 نقطة، أو بنسبة 1.92%، لينهي الجلسة عند 41856.74 نقطة.