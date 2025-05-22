شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في الأداء في ختام تعاملاتها مساء الأربعاء.

وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600، بنسبة 0.04%، فيما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.06%.

وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%.