الاقتصاد

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تباين

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واس - بروكسل 0 تبليغ

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الأربعاء على تباين

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في الأداء في ختام تعاملاتها مساء الأربعاء.
وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600، بنسبة 0.04%، فيما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.06%.
وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3%.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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