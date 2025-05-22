شكرا لقرائتكم خبر عن محافظات الحدود والصعيد تتصدر قائمة أعلى معدلات الإنجاب فى مصر عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” قائمة المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا لمعدلات الإنجاب في مصر عام 2024، وفقا لأحدث بيانات معدلات الإنجاب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير البيانات بالإنفو جراف إلى أن محافظة مطروح سجلت أعلى معدل إنجاب في مصر لعام 2024، بواقع 4.75 طفل لكل سيدة، يليها محافظة جنوب سيناء بنحو 3.46 طفل لكل سيدة، ثم محافظة سوهاج بنحو 3.20 طفل لكل سيدة، ومحافظة أسيوط وسجلت 3.17 طفل لكل سيدة، ومحافظة شمال سيناء بنحو 3.01 طفل لكل سيدة، بالإضافة إلى محافظة المنيا بنحو 2.96 طفل لكل سيدة.

وفى المقابل، جاءت محافظة بورسعيد على قائمة أقل محافظات الجمهورية تسجيلا لمعدلات الإنجاب في مصر، بواقع 1.54 طفل لكل سيدة، ومحافظة دمياط بنحو 1.92 طفل لكل سيدة، بالإضافة إلى محافظة السويس بنحو 1.94 طفل لكل سيدة، ومحافظة الغربية بنحو 1.99 طفل لكل سيدة، ومحافظة الدقهلية بنحو 1.99 طفل لكل سيدة.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الإنـجاب لمحافظات الجمهورية لعام 2024، وذلك بالاعتماد على بيانات المواليد الإليكترونية التي يتم إعدادها بوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الصحة والسكان، كما تم تأكيده ومراجعته باستخدام النماذج الإحصائية، ويعد ذلك استكمالاً لما تم عام 2023.

وتم استخدام الهيكل العمري لتعداد 2017 وفقاً للإسقاطات السكانية الأخيرة لإجمالي الجمهورية للحصول على توزيع السيدات بحسب فئات سن الإنـجاب للمحافظات عام 2024.

وتم تقدير معدلات الإنـجاب الكلية والتفصيلية لمحافظات الجمهورية باستخدام توزيع المواليد لعام 2024 وفقاً لعمر الأم حسب محل الإقامة (قاعدة بيانات المواليد والوفيات لوزارة التخطيط)، عدد السيدات حسب الفئات العمرية الخمسية (49-15) لعام 2024 بمحافظات الجمهورية.