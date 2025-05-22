شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ37200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 22 مايو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
: أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5314 جنيهًا
عيار 21: 4650 جنيهًا
عيار 18: 3986 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37,200 جنيه
وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليسجل 3320 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3292 دولارًا، بينما يستقر حاليًا عند 3309 دولارات، وكان الذهب قد سجل أمس مكاسب بنسبة 1.8%، ما يعكس عودة تدريجية للطلب على الأصول الآمنة بعد خسائر الأسبوع الماضي.
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