شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 22 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ37200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر



: أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه

وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليسجل 3320 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3292 دولارًا، بينما يستقر حاليًا عند 3309 دولارات، وكان الذهب قد سجل أمس مكاسب بنسبة 1.8%، ما يعكس عودة تدريجية للطلب على الأصول الآمنة بعد خسائر الأسبوع الماضي.