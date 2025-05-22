شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 22 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 22 مايو 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة في البنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزي المصري 49.82 جنيه للشراء و49.98 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.8 جنيه للشراء و49.9 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع.

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