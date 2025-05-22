شكرا لقرائتكم خبر عن مد خطوط الأنابيب لاستقبال سفن التغييز.. أهم إجراءات البترول لتوفير احتياجات الكهرباء من الغاز والان مع تفاصيل الخبر

اتخذ قطاع البترول عدد من الإجراءات لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت وذلك فى إطار الجهود المبذولة من جانب وزارتى البترول والكهرباء، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع دراجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وتضمنت أهم اجراءات قطاع البترول الأتى:

1- تم تجهيز الموانئ الخاصة.

2- ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز فى ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.

3- العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التى تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً.

وخلال الأسبوع الجارى عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا، لبحث ومراجعة خطة العمل فى اطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحمال .

وخلال الاجتماع ، استعرض الوزيران خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول ، وتمت مراجعة الاستعدادات ، والديناميكية، والبدائل فى اطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياسا بالاحمال القصوى خلال العام الماضى، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات انتاج الكهرباء ، وتطرق الاجتماع الى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الاداء وكفاءة الطاقة .

وأكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل الحكومي التكاملى والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود بشكل خاص.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولاسيما وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وخاصة خلال فصل الصيف، الذى يشهد زيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع فى الاحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحا استمرار العمل فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مشيرا الى الإجراءات الخاصة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، والإضرار الناتجة عنها فيما يتعلق باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي ، مؤكدا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة ،و استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.