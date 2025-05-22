الاقتصاد

عند التسوية.. تراجع أسعار النفط والعقود الآجلة مساء الأربعاء

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واس - نيويورك 0 تبليغ

عند التسوية.. تراجع أسعار النفط والعقود الآجلة مساء الأربعاء

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط عند التسوية، مساء الأربعاء، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، إلى 65.30 دولار للبرميل.
ونزلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، إلى 61.57 دولار.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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