شكرا لقرائتكم خبر عن عند التسوية.. تراجع أسعار النفط والعقود الآجلة مساء الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط عند التسوية، مساء الأربعاء، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، إلى 65.30 دولار للبرميل.
ونزلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، إلى 61.57 دولار.
ونزلت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا، أي بنسبة 0.7%، إلى 61.57 دولار.
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