شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، وذلك بعد موجة ارتفاع ملحوظة في وقت سابق، مدفوعة بصعود أسعار المعدن عالميًا، حيث بلغ سعر الأونصة 3309 دولارات، ما انعكس على الأسعار داخل السوق المصري، خاصة لعيار 21 الذي يحظى بأعلى معدل طلب بين المستهلكين.

أسعار الذهب في مصر صباح اليوم:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه



الذهب عالميًا: ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية مسجلة أعلى مستوياتها خلال أسبوع، وسط تراجع في أداء الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن مستقبل السياسة المالية في الولايات المتحدة.

ووفقًا للبيانات المتاحة، صعد سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليصل إلى 3320 دولارًا، بعد أن افتتح التداولات عند 3292 دولارًا.

ويأتي ضعف الدولار على خلفية استمرار تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من وكالة "موديز"، إلى جانب حالة الجدل في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب الذي اقترحته إدارة ترامب، والذي يثير مخاوف من تأثيراته على العجز المالي واستقرار الاقتصاد الأمريكي.

في ظل هذه التطورات، يتزايد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، بينما تبقى التوقعات إيجابية للمعدن الأصفر على المدى المتوسط، في انتظار مؤشرات جديدة من الأسواق الأمريكية بشأن السياسات المالية المرتقبة.