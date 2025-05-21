شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية 2025 لتنفيذ 548 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالى 24/2025. يأتى ذلك فى إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن فى جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها فى تحقيق "رؤية مصر 2030".

وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى المناطق الريفية.

كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجارى تنفيذها فى كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات فى محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالى يسهم فى دمجهم فى عمليتى التخطيط والمتابعة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التى تساعد فى نشر الوعى بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجارى تنفيذها فى كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالى لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن فى المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة.

وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم فى متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين فى الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم فى سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموى الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعى للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالى 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعى 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %.

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الاسكندرية 9 قرى، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالى 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الاسكندرية التى تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة فى إنشاء 5 نقاط اسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسى و17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحى، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكترونى، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".