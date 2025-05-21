شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى أسعار الذهب مساء اليوم بعد ارتفاع صباحى حاد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية مساء اليوم تراجعًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات للجرام، وذلك بعد قفزة ملحوظة في التعاملات الصباحية، يأتي هذا التراجع تزامنًا مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3309 دولارات، ما انعكس على حركة البيع والشراء محليًا، خاصة لعيار 21 الذي يعد الأكثر رواجًا بين المصريين.

أسعار الذهب في مصر مساء اليوم:

عيار 24: 5314 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3986 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,200 جنيه



الذهب عالميًا: واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها اليوم لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوع، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط استمرار التوترات في الأسواق بسبب مشروع قانون الضرائب الأمريكي الجديد، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الأونصة بنسبة 0.6% ليسجل 3320 دولارًا، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 3292 دولارًا، بينما يستقر حاليًا عند 3309 دولارات، وكان الذهب قد سجل أمس مكاسب بنسبة 1.8%، ما يعكس عودة تدريجية للطلب على الأصول الآمنة بعد خسائر الأسبوع الماضي.

ويُعزى ضعف الدولار اليوم إلى استمرار تأثير خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالة "موديز"، بالإضافة إلى الجدل الدائر داخل الكونغرس الأمريكي حول مشروع قانون الضرائب المقترح من إدارة ترامب، والذي يواجه اعتراضات من كلا الحزبين، وسط مخاوف من تفاقم العجز في الموازنة وزيادة الغموض المالي.