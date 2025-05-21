شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الدولة تستهدف زيادة صادراتها الزراعية لـ 11 مليار دولار فى 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب مدير تحرير الخليج 365، أن مستقبل مصر يكمن فى القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، واهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى طوال الوقت بزيارة المشروعات التنموية فى القطاعات الزراعية، أو حتى فى المصانع والافتتاحات المتتالية بالنسبة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تحتوى على 120 مصنعا، بالإضافة للمصانع بالمناطق الصناعية بجميع المحافظات، يدعم زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادى وخفض معدلات البطالة وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف أحمد يعقوب، خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن كل هذا يعطى رسالة بأن الدولة المصرية حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفى قطاعى الزراعة والصناعة لرفع للمعدلات الإنتاجية وزيادة فرص العمل.

ولفت أحمد يعقوب إلى أن منطقة الدلتا الجديدة تستوعب 2 مليون أسرة، وتشهد تكامل مع المشروعات الزراعية والصناعية، فضلا عن القرب الجغرافى لموانئ التصدير كالدخيلة والإسكندرية، ما يعطى ميزة نسبية لنفاذ الحاصلات الزراعية للخارج.

واوضح أحمد يعقوب، أن الدولة صدرت العام الماضى بـ 9 مليارات دولار حاصلات زراعية، تستهدف زيادتها إلى أكثر من 11 مليار دولار فى العام الحالى 2025.