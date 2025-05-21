شكرا لقرائتكم خبر عن بتداولات 4.3 مليارات ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل

أسهم الشركات

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 134.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 11303.68 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 37 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 206 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات المصافي، وتوبي، وسهل، والأهلي ريت 1، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات جبسكو، وأكوا باور، وتكافل الراجحي، وأسمنت تبوك، ومعادن الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.38%) و(4.76%).وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وSTC، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (110.94) نقاط ليقفل عند مستوى (27417.62) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.