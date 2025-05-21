شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة (2) تريليون و(239) مليار جنيه.وذلك بعد تداولات كلية بلغت (59.2) مليار جنيه، تضمنت (54.6) مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته (0.66%) ليصل إلى (31836.63) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (0.26%) لينهي تعاملات اليوم عند مستوى (9320.1) نقطة.وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا لينهي التعاملات عند مستوى (12699.77) نقطة، بارتفاع نسبته (0.40%) عن إغلاقه السابق.