شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3985.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، حيث تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد، حيث وصل عيار 24 لسعر 5314.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24: 5314.25 جنيه للجرام

- عيار 21: 4650 جنيها للجرام

- عيار 18: 3985.75 جنيه للجرام

- عيار 14: 3100 جنيه للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 37200 جنيه



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.