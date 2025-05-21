شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "مواد البناء" بنسبة 4.3% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.1%، يليه قطاعا التجارة والموزعون، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالى، وصعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.7%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالى، ونزل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعا الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 0.1%.

كانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 95.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.12%، والعرب على 4.9%، واستحوذت المؤسسات على 29.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 63.4 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 131.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 139.3 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 56.7 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 31836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 39697 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14265 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 13061 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة.