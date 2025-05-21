شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شركة روسية تزور القاهرة لاستكشاف فرص الشراكة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد نحو 20 شركة روسية لزيارة القاهرة يومى 28 و29 مايو الجارى، فى إطار بعثة تجارية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركات المصرية، وتنظم الزيارة مركز التصدير الروسى، الذى يخطط لعقد ما يصل إلى 400 اجتماع عمل بين الجانبين خلال الحدث.

وتمثل البعثة التجارية منصة مهمة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الشركات الروسية والمصرية، بما يسهم فى توطيد العلاقات التجارية والترويج للمنتجات والحلول المبتكرة الروسية فى السوق المصرية، تحت العلامة الوطنية "صُنع فى روسيا".

وتضم قائمة الشركات الروسية المشاركة مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل تكنولوجيا المعلومات، والمعدات الطبية، ومواد البناء، ومعدات النفط والغاز، بالإضافة إلى شركات الأغذية والمستلزمات الصحية والتجميلية الصديقة للبيئة، وغيرها من المنتجات والخدمات.

وسيكون لدى الشركات المصرية فرصة للتعرف عن قرب على الخبرات الروسية فى مجالات الأمن السيبرانى، وأتمتة الخدمات اللوجستية، والتقنيات الطبية المتقدمة، فضلًا عن حلول مبتكرة فى الصحة والجمال.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار البرنامج الحكومى الروسى "صُنع فى روسيا"، الذى يشمل بعثات تجارية ومشاركات فى معارض ومهرجانات دولية، ويهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع دول أفريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر التى تعد شريكًا استراتيجيًا لموسكو فى المنطقة.

يشار إلى أن مركز التصدير الروسى (REC) يتبع مجموعة VEB.RF، وهو مؤسسة حكومية مختصة بدعم الصادرات غير السلعية وغير النفطية، ويقدم خدمات مالية وغير مالية شاملة لدعم الشركات فى مختلف مراحل التوسع الخارجى، ضمن المشروع الوطنى "التعاون الدولى والتصدير".