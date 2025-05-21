شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود في سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في مصر في التعاملات المسائية بحوالي 10 جنيهات عقب قفزة كبيرة في التعاملات الصباحية وتسجل الأونصة العالمية 3309 دولارات مما انعكس على سعر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 5314 جنيها

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4650 جنيهاً

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3986 جنيهاً

- سعر الجنيه الذهب 37200 جنيها



أونصة الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى في أسبوع وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي، مع استمرار الإضرابات في الأسواق بشأن مشروع قانون الضرائب الجديد في الولايات المتحدة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على الملاذ الآمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 3320 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3292 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3309 دولار للأونصة.

يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب أمس بنسبة 1.8% ليعود الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد تدريجياً منذ بداية الأسبوع، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي.

تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين خلال تداولات اليوم حيث استمر تخفيض وكالة التصنيف الائتماني موديز لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون ضرائب ترامب في اضعاف مستويات الدولار وهو أمر إيجابي للذهب.

ويواجه مشروع قانون ترامب للتخفيضات الضريبية والإنفاق اعتراضات في مجلس النواب الأمريكي سواء من أعضاء الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، حيث يرى العديدين أنه سيعمل على زيادة الضغط على التمويل الحكومي ويزيد من غموض الوضع المالية، وفق جولد بيليون.

ساعدت هذه الأوضاع على عودة ارتفاع الذهب منذ بداية هذا الأسبوع وعلى المدى المتوسط والطويل تبقى التوقعات لصالح المزيد من الارتفاع في الذهب، إلا أن أي أخبار إيجابية بشأن الاتفاقات التجارية الأمريكية قد تمثل عقبات قوية أمام الذهب الذي يسعى للعودة إلى المستوى التاريخي 3500 دولار للأونصة.



