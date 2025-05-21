المركزي الإندونيسي يخفض الفائدة الرئيسية إلى 5.50%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن البنك المركزي في إندونيسيا اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسي، في إطار سياسة التيسير النقدي التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وخفّض البنك سعر إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام، المعروف باسم سعر الفائدة الرئيسي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.50%، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

كما خفّض البنك أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 25% نطة أساس، ليصل إلى 4.75% و6.25% على التوالي.

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