شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.2% عند 11303 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.372 مليار ريال.

وبحسب بيانات موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 182.187 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.619 تريليون ريال. انخفاض أسهم 206 شركات انخفضت أسهم 206 شركات، فيما ارتفعت 37، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المصافي، وتوبي، وسهل، والأهلي ريت 1، وزجاج، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، جبسكو، وأكوا باور، وتكافل الراجحي، وأسمنت تبوك، ومعادن، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4% عند 27417 نقطة، وبتداولات بلغت 25.109 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.470 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 51.614 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 49 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 116 شركة مدرجة في السوق الموازية.

