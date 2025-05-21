شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أنابيب الشرق» إلى 382 مليون ريال خلال عام والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيانات الشركة على تداول

وأوصى مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، اليوم، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م-2025 م.

وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ78.750 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.

وسيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الأحقية، فيما ستعلن عنه الشركة لاحقا. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بنسبة 42.8% إلى 382 مليون ريال، مقابل 267.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيانات الشركة على تداول السعودية ، جاء ارتفاع صافي الربح للعام المالي 2024 - 2025 نتيجة ارتفاع حجم المبيعات بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج للطن.وأوصى مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، اليوم، للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م-2025 م.وقالت الشركة: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ78.750 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 2.5 ريال.وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقاً.وسيكون تاريخ التوزيع خلال 15 يوما من تاريخ الأحقية، فيما ستعلن عنه الشركة لاحقا.