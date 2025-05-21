شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 16 شركة 200 ألف جنيه لمخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم16 شركة 200 ألف جنيه لمخالفة قواعد قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وغرمت لجنة القيد، كلا من شركات جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وبي اي دي-البدر للاستثمار والتنمية، 40 ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر، و31 ديسمبر 2024.

كما غرمت اللجنة، الشركة العربية لحليج الأقطان، 20 ألف جنيه، لمخالفة أحكام المادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والخاصة بإعداد وبموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

في نفس السياق بالإشارة قررت لجنة القيد، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على شركات جولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-الرواد، وآسيك للتعدين "أسكوم"، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والأهلي للتنمية والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

