شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 21مايو 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.65جنيه للشراء.

13.72جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.76جنيه للشراء.

13.72جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.76جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.65جنيه للشراء.

13.70جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.76جنيه للشراء.

13.71جنيه للبيع