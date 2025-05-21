شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 مايو.. عيار 21 يتراجع بـ 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث تراجع عيار 21 بمقدار 10 جنيهات وفقا لآخر تحديث، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5314.25 جنيهًا للجرام

- عيار 21 : 4650 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3985.75 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3100 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب: 37200 جنيهًا

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في ما يقرب من 9 أيام، مدعومة بانخفاض الدولار ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط حالة من الغموض المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونغرس مشروع قانون ضريبي شامل.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



