الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة إسبانية لتطوير مشاريع زراعية

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وقّعت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إحدى المؤسسات الإقليمية الرائدة في دعم وتمويل الاستثمارات الزراعية والغذائية في الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع شركة أجروليوشن الإسبانية المتخصصة في حلول الأعمال الزراعية، وذلك لتعزيز التعاون في تطوير مشاريع زراعية مبتكرة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.

وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للهيئة في دبي، حيث مثّل الهيئة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، ووقّع من جانب شركة "أجروليوشن" المدير التنفيذي خوسيه ماريا مونتالبان.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في تحديد وتطوير مشاريع زراعية قابلة للتنفيذ، تعرض على الهيئة للنظر في فرص دعمها واستثمارها، إلى جانب تمكين "أجروليوشن" من دمج حلول التمويل والتكنولوجيا الزراعية ضمن حزم المشاريع بما يعزز من جدواها الاقتصادية وجاذبيتها للمستفيدين.

كما تشمل الاتفاقية تقديم منصة "أجروليوشن"، التي تضم عشر شركات مرموقة متخصصة في تقنيات متكاملة تغطي مراحل الزراعة وما بعد الحصاد، بهدف توفير حلول استراتيجية شاملة تعزز سلاسل القيمة الزراعية. وتشمل الاتفاقية أيضاً تقديم خدمات استشارية متخصصة لصالح الهيئة في مجالات تقييم المشاريع، ودراسات الجدوى، والاستشارات الفنية، مما يسهم في رفع كفاءة وجودة الاستثمارات الزراعية في المنطقة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي أن توقيع مذكرة التفاهم يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز شراكات الهيئة مع القطاع الخاص العالمي في قطاع الزراعة، ودعم جهود التنمية المستدامة وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي.

وأضاف: "تجسد هذه الاتفاقية التزامنا بتوسيع نطاق التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات والابتكارات العالمية في سبيل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية زراعية حديثة في العالم العربي."

الجدير بالذكر: الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي هيئة مالية عربية مستقلة تأسست بموجب اتفاقية بين الدول العربية في العام 1976، تهدف إلى تنمية الموارد الزراعية في هذه الدول، وتنتشر شركاتها في 12 دولة عربية.

وتتمتع شركات الهيئة القائمة وتلك قيد التأسيس بالكثير من الامتيازات وذلك بفضل اتفاقيات التأسيس الموقعة بين الهيئة والدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة عربية.